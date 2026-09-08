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21-годишният влязъл в двора на чужда къща
21-годишен мъж беше нахапан от белгийска овчарка - малиноа, след като влязъл в двора на къща в Стара Загора. Инцидентът станал на 7 септември.
Сигнал за случая е подаден около 08:45 ч. Дворът на къщата е собственост на 74-годишен мъж.
При инцидента 21-годишният получил средна телесна повреда. Той е прегледан от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора и е освободен за домашно лечение. Няма опасност за живота му, предаде DarikNews.
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По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
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