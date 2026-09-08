Минимална заплата от 1000 евро, по-ниски данъци и осигуровки, допълнителна подкрепа за пенсионерите и стимули за семействата - това предвижда пакет от 30 мерки, представен от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който трябва да бъде въведен поетапно до 2029 г. Подробности за плановете на Атина представи кореспондентът на NOVA в Гърция Бойка Атанасова.

Новите мерки няма да влязат в сила едновременно, а ще бъдат прилагани постепенно през следващите две-три години. За част от тях предстоят и законодателни промени. Според опозицията щедрият социално-икономически пакет на практика поставя началото на предизборната кампания на Мицотакис преди вота през 2027 г.

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Сред първите, които трябва да усетят ефекта от мерките, са пенсионерите. Предвижда се хората на възраст над 65 години, които получават гръцка пенсия и отговарят на законовите условия, да получат еднократна годишна помощ от 400 евро. Средствата ще бъдат осигурени директно от държавния бюджет, а не от пенсионните фондове. От тази помощ ще могат да се възползват и български граждани, които са се осигурявали и са придобили право на пенсия в Гърция.

Една от най-обсъжданите мерки е увеличението на минималната работна заплата. Планът предвижда възнаграждението постепенно да достигне 1000 евро през 2028 г. По-високи доходи са заложени и за част от служителите в публичния сектор, като от декември 2027 г. се предвижда годишна добавка от 500 евро.

Пакетът включва и допълнителна подкрепа за семействата с деца, както и мерки, свързани с разходите за електроенергия и жилищната политика. Предвижда се разширяване на програмите за преференциално кредитиране при покупка на жилище, като възрастовата граница за кандидатстване трябва да достигне 55 години.

Промени са предвидени и при облагането на недвижимите имоти. Данъкът ЕНФИА ще отпадне за имоти в населени места с до 2000 жители. Мярката би могла да засегне и българи, които притежават недвижима собственост в малки населени места в Северна Гърция.

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Новите облекчения няма да бъдат финансирани от един източник. Основната част от разходите трябва да бъде покрита от гръцкия бюджет чрез увеличените държавни приходи, икономическия растеж и по-добрата събираемост на данъците. За някои от жилищните и бизнес програмите се предвижда използването и на европейски средства.

Обявените мерки идват след продължителния период на тежки финансови ограничения в южната ни съседка и на фона на ускореното изплащане на част от задълженията на страната. Предстои обаче част от предложенията да преминат през законодателна процедура, преди обещаните облекчения да станат факт.

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