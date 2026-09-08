Холивудската звезда Анджелина Джоли изненадващо посети боксова зала в пострадалия от войната украински град Харков, съобщи TVP World. Междувременно 18-годишният ѝ син Нокс се присъедини към украински военнослужещи за тренировка по бойни изкуства.

Собственикът на залата Павло Чишко заяви, че е бил напълно неподготвен да посрещне холивудска звезда. В публикация в Instagram той написа: „За всички, които ме питаха - това не е шега и не е изкуствен интелект. Всичко се случи напълно случайно. Анджелина Джоли, за наша огромна радост, се отби в залата ни“.

Той разказа, че Джоли похвалила залата, която се намира само на няколко километра от руската граница, и разговаряла със сина му, преди да благодари на служителите. „Тя попита сина ми от колко време се занимава със спорт. Това е истинска класа“, каза Чишко.

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Боксовата федерация на Украйна определи неочакваната среща като събиране на „спорта, украинските защитници и една от най-известните актриси в света“.

Изненадващото посещение се случва на фона на продължаващите ежедневни руски атаки с дронове, ракети и управляеми авиационни бомби срещу Харков.

Припомняме, че Джоли, която е бивш посланик на добра воля на ООН, направи няколко необявени предварително хуманитарни посещения в Украйна след началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г.

Редактор: Габриела Павлова