Холивудската актриса Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия в Украйна - Херсон, където се срещна с медицински персонал, доброволци и цивилни, живеещи под постоянни атаки от руските войски.

"Във време, когато правителства по света обръщат гръб на защитата на цивилните, силата и взаимната подкрепа между хората са смайващи“, сподели Джоли в изявление, публикувано в четвъртък от фондация Legacy of War ("Наследство на войната“), която подкрепи посещението ѝ в Херсон и в близкия град Николаев.

"Хората от Николаев и Херсон живеят с опасността всеки ден, но отказват да се предадат“, каза още Джоли. Разпространените кадри показват как Джоли, облечена с бронирана жилетка, се среща с деца в стая без прозорци.

Херсон, някога с население от близо 300 000 души, е най-големият град в обсега на руската армия, което го прави един от най-опасните градове в Украйна. Той беше окупиран от руските сили от март 2022 г. до изтеглянето им осем месеца по-късно през река Днепър. Русия отрича умишлените атаки срещу цивилни.

"Много сме благодарни за посещението на Джоли и за факта, че хората идват тук“, каза Александър Толокоников, заместник-началник на областната администрация на Херсон, пред държавната телевизия на Украйна. "Понякога изглежда, че сме били забравени, но виждаме, че това не е така“.

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов, припомня още Ройтерс.

