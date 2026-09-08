Снимка: БТА
Той загинал при трудова злополука
57-годишен мъж почина, след като беше затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.
Сигналът за пострадал човек е подаден в 7:50 часа на 7 септември. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво, предаде кореспондентът на БТА във Видин Росен Младенов.
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Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно починал. Образувано е досъдебно производство.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Росен Младенов, кореспондент на БТА във Видин
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