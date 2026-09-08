57-годишен мъж почина, след като беше затиснат от паднало дърво в землището на село Извор махала, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за пострадал човек е подаден в 7:50 часа на 7 септември. Мъжът от с. Дружба работел като дърворезач в имот, собственост на юридическо лице. При рязане с моторен трион той бил затиснат от падналото дърво, предаде кореспондентът на БТА във Видин Росен Младенов.

Работник загина в кариера в Хасковско

Пострадалият е транспортиран във видинската болница, където по-късно починал. Образувано е досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева