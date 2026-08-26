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Ще бъдат изискани документи и данни, свързани с организацията на работа и спазването на изискванията за безопасност
Инспекцията по труда в Хасково започна проверка след сигнал за загинал работник в кариера край село Клокотница. Информацията за инцидента е получена в късния следобед, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.
На място е изпратен трудов инспектор, който трябва да изясни обстоятелствата около смъртния случай. Ще бъдат изискани документи и данни, свързани с организацията на работа и спазването на изискванията за безопасност.
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Проверката ще установява и дали работникът е преминал необходимите инструктажи, както и дали работодателят е изпълнил задълженията си съгласно трудовото законодателство.
Предстои да бъде изяснено дали инцидентът отговаря на условията, за да бъде квалифициран като трудова злополука.Редактор: Цветина Петкова
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