Ще отпаднат ли пясъчниците като задължителен елемент от детските площадки? „Пясъчникът е най-евтиният и естествен начин за игра, но „общините винаги имат недостиг на средства и винаги се опитват от нещо да спестят”, това коментира журналистът и съучредител на Сдружение „Безопасни детски площадки” Мая Цанева.

Според специалиста досегът с финия пясък има пряко отношение към фината моторика, емоционалното възпитание и развитието на имунитета на най-малките. По думите на Цанева проектът за промяна в наредбата предвижда пясъчниците вече да не са задължителна част от местата за игра за деца до три години. Тя припомни, че още по време на ковид пандемията община Пловдив е била изключително активна в желанието си да премахне съоръженията от детските ясли и градини. Експертът посочи, че тогава от сдружението са дали сериозни доводи защо те са важни и че стига да се почистват и поддържат според правилата, остават безопасна среда за децата.

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Гостът призна, че много родители са станали по-внимателни към хигиената и се притесняват от преминаващите бездомни животни. Според нея обаче има много начини един пясъчник да бъде поддържан чист. По думите ѝ това е свързано с определени изисквания – да се използва специален пясък, който да бъде прекопаван, почистван и сменян два пъти годишно. Като алтернатива тя даде примери за детски площадки, чиито пясъчници са защитени с изградени беседки или със специални покривала.

По информация на експерта в новата наредба се предвижда пясъчникът да бъде заменен от друго съоръжение. „Това, което ще замени пясъчника, няма да бъде на тази цена, първо, че е евтино, второ, че е толкова лесно за поддържане”, подчерта съучредителят на сдружението. Тя изрази притеснение и от факта, че срокът за обсъждане на промените е само един месец през септември, когато, според нея, времето съвпада с началото на учебната година и много родители и организации имат други грижи.

Във връзка с активния период в детските градини и училищата, експертът призова родителите да направят сами или заедно с децата си разходка по маршрута до учебното заведение. Според Цанева целта е да се провери дали пътят е безопасен, дали улиците и подлезите са осветени, дали зебрите са боядисани и дали има полицай, който да следи движението. „Ако има какъвто и да е пропуск, напишете сигнал до районния кмет или до общината, сега е моментът това да се обезпечи”, посъветва тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка