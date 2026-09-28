Броят на потвърдените случаи на заразени с ебола в Демократична република Конго достигна 8067 души, показват публикувани днес правителствени данни. Починалите от началото на настоящата епидемия са 3901.

Епидемията от ебола в Конго е най-смъртоносната в историята на страната

Заразата, причинена от щама “Бундибуджо”, се превърна в най-смъртоносната в историята на Конго. Тя е и втората по брой заразени след епидемията в Западна Африка от 2014-2016 г., при която бяха заразени над 28 600 души, а над 11 000 починаха в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.

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Редактор: Цветина Петрова