Парламентарната здравна комисия подкрепи на първо четене промени, с които се затяга контролът върху продажбата на химикали, които могат да бъдат използвани за незаконно производство на експлозиви. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и привежда българските правила в съответствие с действащите европейски изисквания.

Една от основните промени засяга т.нар. прекурсори на взривни вещества - химикали, които имат законно приложение в различни продукти и дейности, но могат да бъдат използвани и за направата на експлозиви. За част от тези вещества и сега има ограничения гражданите да ги купуват, притежават или използват.

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Досега търговците бяха задължени да поставят специално предупреждение върху определени продукти, съдържащи такива вещества. Това изискване отпада. Причината е, че обозначението може да има обратен ефект и да насочи вниманието на хора с престъпни намерения именно към продуктите, съдържащи вещества, подходящи за изработването на експлозиви.

Вместо върху етикетите, контролът ще се съсредоточи върху продажбите и купувачите, включително при търговията онлайн. Предвиждат се проверки на трансакции и на необходимите идентификационни данни, както и контрол дали търговците разполагат с процедури, чрез които да разпознават съмнителни покупки.

Засилват се и изискванията към компаниите и онлайн платформите, когато предоставят регулирани химикали на други фирми или на професионални потребители. Целта е да може да бъде проследено кой придобива веществата и за каква дейност ще бъдат използвани.

Подозрителните трансакции, както и установените кражби или липси на такива химикали, ще трябва да бъдат докладвани. Министерството на вътрешните работи е определено за национално звено за контакт, което да получава подобни сигнали.

Промените са свързани с европейските мерки за предотвратяване на незаконното производство на експлозиви и противодействие на тероризма и тежката престъпност.

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Предложенията получиха подкрепа от представители на вътрешното, земеделското и екоминистерството. Комисията за защита на потребителите и Националният център по обществено здраве и анализи също подкрепиха законопроекта, като поискаха прецизиране на отделни текстове.

Проектът беше одобрен единодушно от здравната комисия с 14 гласа „за“ и без „против“ или „въздържал се“. Промените все още не са окончателни и предстои да преминат през гласуване в пленарната зала.

Редактор: Цветина Петкова