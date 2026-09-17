Европа „никога не е била толкова привлекателна, колкото е днес“, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Като пример тя посочи намерението на Канада да задълбочи отношенията си с Европейския съюз чрез статут на „асоцииран член“.

Какво може да означава „асоциираното членство“ на Канада в ЕС

По думите на Кос привлекателността на ЕС не трябва да се измерва единствено с броя на държавите, които искат пълноправно членство. Все повече страни търсят различни форми на по-тясно партньорство с Брюксел, включително в области и чрез механизми, които досега не са били използвани. Именно в този контекст тя постави и отношенията с Канада.

Еврокомисарят коментира и решението на Исландия да не възобновява преговорите за присъединяване към ЕС. Кос заяви, че съжалява за избора, но го уважава.

Редактор: Цветина Петкова