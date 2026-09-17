Най-малко 20 души са пострадали тази нощ по време на руски въздушни удари по редица градове в Украйна, включително Киев и Одеса. В украинската столица са ранени най-малко 12 души, сред които две деца, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

Отломки са паднали върху жилищни сгради, складови съоръжения, както и в близост до бензиностанция. По непотвърдена информация срещу украинската столица са изстреляни и хиперзвукови ракети „Циркон“.

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Трима души, сред които и дете, са пострадали в Одеса, след като е бил ударен 19-етажен жилищен блок.

Редактор: Никола Тунев