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По непотвърдена информация срещу украинската столица са изстреляни и хиперзвукови ракети „Циркон“
Най-малко 20 души са пострадали тази нощ по време на руски въздушни удари по редица градове в Украйна, включително Киев и Одеса. В украинската столица са ранени най-малко 12 души, сред които две деца, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.
Отломки са паднали върху жилищни сгради, складови съоръжения, както и в близост до бензиностанция. По непотвърдена информация срещу украинската столица са изстреляни и хиперзвукови ракети „Циркон“.
Войната в Украйна застрашава морската търговия
Трима души, сред които и дете, са пострадали в Одеса, след като е бил ударен 19-етажен жилищен блок.Редактор: Никола Тунев
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