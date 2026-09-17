Президентът Илияна Йотова посети храма на българската църковна община „Св. св. Кирил и Методий и св. Бенедикт“ в Ешо в района на Страсбург. Тя беше посрещната от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и отец Георги от българската православна църковна община, както и от кмета на Ешо Ив Сюблон.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Илияна Йотова се поклони на съхраняваните в римокатолическата църква в Ешо мощи на св. София, св. Вяра, св. Надежда и св. Любов. Реликвите са дарени през 777 г. от римския папа на епископа на Страсбург.

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Президентът споделя идеята на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний мощите да посетят София за празника на града догодина. Предстои среща по този въпрос на митрополит Антоний с архиепископа на Страсбург. Илияна Йотова посочи, че мощите на св. София носят силен сантимент за България заради столицата й, която носи името на светицата.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Кметът Ив Сюблон заяви, че визитата на българския президент е под знака на мира, братството между френския и българския народ и единството на Европейския съюз. От своя страна, Илияна Йотова благодари за грижите за българския православен храм, превърнал се в духовен център за българската общност.

Домакините бяха подготвили изненада за президента – среща с учителката й французойка във Френската гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ Жозет Мюзар.

Редактор: Мария Барабашка