Президентът Илияна Йотова разговаря с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Йотова е във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европейския парламент. Това съобщават от пресцентъра на държавния глава.

Основна тема на разговора с кмета на Страсбург беше необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз на фона на предизвикателствата пред сигурността, породени от войните в Украйна и Близкия изток.

Президентът се срещна с посланици, говорещи български език

Илияна Йотова постави темата за огромното значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тя изтъкна важността на морето за България – от гледна точка и на туризма и икономиката.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Илияна Йотова открои свързаността като един от основните елементи за постигане на сигурност, като подчерта огромната роля на нашата страна в тази част на Европа. Тя запозна кмета на Страсбург с енергийните и транспортните проекти, по които България работи.

Редактор: Станимира Шикова