Президентът Илияна Йотова се срещна с посланици, говорещи български език. Домакини на събитието бяха посланикът на Австрия Андреа Икич-Бьом и този на Словения - Наташа Бергел.

Държавният глава и дипломатите обсъдиха развитието на политическата ситуация в България и създаването на редовно правителство, както и очакванията на българските граждани за стабилна, сигурна и развита държава.

Сред темите на разговора беше необходимостта от навременни и работещи европейски политики, чрез които да се разрешават успешно кризите, връхлитащи една след друга, както и европейската интеграция на страните от Западните Балкани.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Коментирана беше отсъстващата роля на Европа на световната сцена и при преговорите за разрешаване на военните конфликти в Украйна и Иран, както и необходимостта от засилване на ролята на дипломацията.

