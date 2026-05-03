Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС.

Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летище Звартноц.

Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа".

Йотова и министър-председателят Пашинян подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения.

Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Те поставиха акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката и сигурността и отбраната. Президентът Йотова заяви готовността на България като член на Европейския съюз от 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя й на по-тясна интеграция със Съюза.

Предстои среща на българския президент с арменския й колега Вахагн Хачатурян.

