Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен във военни престъпления и осъден на 25 години затвор от Специализираните съдебни състави за Косово в Хага.

Другите трима бивши командири на Армията за освобождение (АОК) също получиха присъди - Якуп Красничи 25-годишна присъда, Кадри Весели беше осъден на 18 години, а Реджеп Селими - на 13 години затвор.

Съдът призна четиримата за наказателно отговорни за военни престъпления, сред които произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и противозаконни убийства по време на войната в Косово.

Снимка: БГНЕС / EPA/RAMON VAN FLYMEN

Председателстващият съдия Чарлз Смит заяви, че престъпленията са били тежки и широко разпространени. Те са обхванали 14 общини в Косово и два района в Северна Албания.

Съдебният състав установи, че обвинението е доказало незаконното задържане на най-малко 385 души. Много от тях са били пребивани толкова жестоко, че не са можели да стоят на краката си. Някои са починали вследствие на побоите, нанесени им от членове на Армията за освобождение на Косово. На част от жертвите са били вадени нокти и чупени крайници. Според съдия Смит някои от тях продължават да изпитват болки или не могат да ходят.

Произнасят присъдата на бившия президент на Косово Хашим Тачи

Много свидетели са разказали и за дълготрайните психически последици от насилието, включително депресия и нарушения на съня. Съдът прие за доказани военните престъпления жестоко отношение и изтезания на територията на Косово и в два района в Албания.

Съдебният състав установи също, че между април 1998 г. и юни 1999 г. членове на АОК са извършили действия, довели до смъртта на 96 души, които не са участвали активно във военните действия. Убийствата са извършени в 12 общини в Косово и един район в Албания.

Снимка: БГНЕС / EPA/RAMON VAN FLYMEN

Сред набелязаните лица са били членове и представители на други политически или военни сили, особено хора, свързани с Демократичния съюз на Косово (LDK) и Въоръжените сили на Република Косово (FARK). Преследвани са били и лица, свързани с властите на Съюзна република Югославия, както и представители на етнически малцинства, включително сърби и роми.

Съдът постанови, че отговорността на четиримата подсъдими е индивидуална, но те са действали съвместно за постигането на обща престъпна цел. Според съдебния състав те заедно са създавали места за задържане, възлагали са роли и длъжности на други лица и са разпространявали своите позиции и политики чрез официални съобщения. Съдът установи още, че подсъдимите са осигурявали пълна безнаказаност на извършителите на престъпленията.

Хашим Тачи е имал ключова роля и е допринесъл съществено за осъществяването на общата престъпна цел, заяви съдия Смит. Тачи и останалите подсъдими са назначавали лоялни лица на различни постове, за да запазят контрола си върху АОК през целия разглеждан период. Много от тези хора са извършвали престъпления или са знаели за тяхното извършване.

Снимка: БГНЕС / EPA/RAMON VAN FLYMEN

Четиримата подсъдими, обаче, не бяха признати за виновни по обвиненията в престъпления срещу човечеството.

За присъда по тази част от обвинителния акт прокуратурата трябваше да докаже, че престъпленията са били част от широко разпространено нападение, насочено срещу цивилното население.

Съдът прие, че подобно нападение не е доказано, затова Тачи, Весели, Селими и Красничи бяха осъдени за военни престъпления, но не и за престъпления срещу човечеството.

Снимка: БГНЕС / EPA/RAMON VAN FLYMEN

Съдия Смит посочи още, че процесът е протекъл в атмосфера на сплашване на свидетели. Част от тях са оттеглили или променили показанията си поради опасения за своята сигурност и тази на семействата си. Други, по думите му, са свидетелствали „смело и решително“.

Присъдата е първоинстанционна и страните имат право да я обжалват.

Стотици граждани се събраха на площад „Скендербег“ в Прищина, където заседанието се излъчва на голям екран. Мнозина носят знамена и символи на Армията за освобождение на Косово (АОК).

Снимка: БГНЕС / EPA/RAMON VAN FLYMEN

Официални лица и лидери на различни политически сили излязоха с осъдителни реакции след обявяването на осъдителните присъди.

В първия си коментар по темата вицепремиерът и външен министър на Косово Глаук Конюфца, който присъства в залата в Хага, определи решението на съда като „несправедливо“. „Това е наистина тъжно, несправедливо и незаслужено решение за четиримата лидери на АОК“, заяви Конюфца пред Косовското радио и телевизия.

С подобен коментар излезе и изпълняващият длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу, която определи присъдите като „дълбоко шокираща новина за Република Косово и труден момент за албанската нация по целия свят“.

„Предавам на бившите лидери на АОК следното послание от Косово - бъдете силни, Косово е с вас. Последната дума не е казана. Правото на обжалване е част от процеса и трябва да бъде упражнено изцяло. Войната на АОК беше освободителна. Тя се роди в лицето на потисничеството, насилието и престъпленията на сръбския режим срещу народа на Косово. Никоя присъда не може да промени характера на тази война, нито да отмени правото на един народ да се бори за свободата си“, написа Хаджиу в своя профил във Facebook.

С осъдителна реакция срещу обявените присъди излезе и лидерът на опозиционния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) Ардиан Джини, който заяви, цитиран от в. „Коха диторе“, че „обявените присъди не могат да променят историческата истина за Косово“.

В официална позиция по темата от опозиционния Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) също осъдиха решението на съда в Хага и изразиха безрезервната си подкрепа за четиримата бивши лидери на Косово, като подчертаха, че „свободата и независимостта на Косово се основават на жертвата на поколенията, политическата и мирна съпротива, водена от (първия косовски президент) Ибрахим Ругова, войната на АОК и подкрепата на Съединените американски щати и НАТО“.

Бившите лидери на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г.

Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу четиримата започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. В началото на февруари 2026 г. прокуратурата към Специалния съд за Косово поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата.

Редактор: Цвета Лазаркова