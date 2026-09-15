Съдът в Хага ще произнесе в сряда присъдата по делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи и още трима бивши командири на Армията за освобождение.

Прокуратурата настоява за присъди от по 45 години затвор. Четиримата са обвинени в преследване, убийства, изтезания и насилствени изчезвания по време и след конфликта със Сърбия през 1998-1999 година. Те отричат обвиненията, а защитата на Тачи твърди, че няма доказателства, които пряко да го свързват с престъпленията.

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В Косово делото предизвиква силно напрежение. Хиляди излязоха на протест в Прищина с искане подсъдимите да бъдат освободени. Според анализатори решението може да повлияе и на отношенията на Косово със Запада и Сърбия.

Редактор: Никола Тунев