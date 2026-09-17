Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и ЕС. Тръмп отхвърли като „смешна” перспективата Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт.



Коментарите му дойдоха, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първият „асоцииран член“ на Европейския съюз.

„Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. Ако Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложим много тежки мита на Европа”, каза Тръмп.

► Франция: САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС

"САЩ нямат право на вето върху геополитическите решения на ЕС", каза френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад след изявлението на ЕС.

"Нито САЩ – нито който и да било друг – ще определя политическата и геополитическата посока на европейците. Ще повторя отново – ние имаме отношения с Канада и възнамеряваме да ги задълбочим", каза Адад в интервю.

Редактор: Ина Григорова