Папа Лъв XIV отново предупреди за нарастващата зависимост от алгоритмите на изкуствения интелект и за риска решения, които са изцяло в рамките на човешката отговорност, да бъдат поверявани на технологиите. Той направи коментара по време на седмичната си аудиенция във Ватикана пред хиляди поклонници на площад „Св. Петър“, съобщи БТА.

„Технологичното развитие, разпространението на средствата за масова информация и социалните мрежи, както и все по-честото използване на изкуствения интелект отварят нови възможности, като премахват бариерите и разстоянията“, заяви папата. По думите му обаче това развитие има и друга страна - човешките отношения стават по-малко лични и все повече виртуални.

Папа Лъв XIV призова младите хора да бъдат внимателни със социалните мрежи и изкуствения интелект

Лъв XIV предупреди, че съществува риск хората да свикнат да възлагат на алгоритмите решения, които са част от изключителната компетентност на човешкото съзнание. Според него християнската общност трябва да насърчава отношения, които запазват "истинска лична дълбочина и богатство“.

Изказването му идва на фона на засилващия се обществен дебат за безопасността на изкуствения интелект, възможностите за злоупотреби и способността на технологичния сектор да се саморегулира. В първата си енциклика, публикувана през май и озаглавена „Магнифика Хуманитас“ („Великолепното човечество“), папата също призова за „разоръжаване“ на изкуствения интелект, за да не се допусне той „да доминира над човека“.

През последните месеци Светият престол засили инициативите си за създаване на международни правила за изкуствения интелект, основани на принципа за защита на човешкото достойнство. Темата се разглежда и във връзка с области като ядрените технологии, културата и художественото творчество.

Редактор: Ралица Атанасова