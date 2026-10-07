Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва днес процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова като временно зае поста "главен прокурор".

На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглави държавното обвинение. След промените в Закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той избира Пленума на ВСС.

Очаква се тази седмица да стане ясно името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България

Днес кадровиците ще питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр.

Редактор: Никола Тунев