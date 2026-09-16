Гръцката полиция издирва 48-годишния албански гражданин Алкет Ризай, осъден за тежки престъпления и известен с две бягства с хеликоптер от затвора в Коридалос, съобщават гръцките медии.

Ризай е заподозрян за участие в инцидент със стрелба, станал в неделя сутринта в заведение на плажа в Анависос, в района на Атина. При стрелбата са били ранени двама души. По случая се издирват трима души, сред които и Алкет Ризай.

В момента той излежава в затвора в Домокос, Централна Гърция, две доживотни присъди за двойно убийство, както и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с две негови бягства с хеликоптер от затвора в Коридалос.

Гръцки полицаи отиват на съд заради бездействие при убийство на жена

Според информация на гръцката полиция Ризай е имал законно разрешение да напусне затвора, но в понеделник не се е върнал в мястото за лишаване от свобода, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Издадена е заповед за ареста му. Между януари 2021 г. и 7 септември 2026 г. Ризай е напускал затвора 16 пъти по силата на разрешения и всеки път се е връщал в определения срок.

Гръцките власти са предприели мащабна операция по издирването му. Полицията допуска, че той може да е въоръжен и опасен. Наблюдават се летища и пристанища, като операцията обхваща не само района на Атина, но и цялата страна.

Властите не изключват възможността Ризай да е напуснал Гърция или да планира бягство в чужбина.

Алкет Ризай два пъти е успявал да избяга с хеликоптер от затвора в Коридалос – през 2006 и 2009 г. Двата случая предизвикват сериозен обществен отзвук в Гърция. При двете бягства заедно с него е избягвал и Василис Палеокостас, известен в гръцките криминални среди. Второто бягство на двамата е било заснето от охранителните камери на затвора.

През 2013 г. Ризай отново успява да избяга от затвора, този път в Маландрино. Тогава той взема за заложници петима служители и използва фалшиво взривно устройство. През 2021 г. Ризай се предава на властите.

Редактор: Георги Иванов