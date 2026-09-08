Четирима полицаи са предадени на гръцкото правосъдие по обвинение, че не са направили нищо, за да предотвратят убийство на жена пред полицейски участък в предградие на Атина през 2024 г., съобщи гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Според агенцията 28-годишната гръцка гражданка Кириаки Грива била намушкана смъртоносно от бившия си партньор близо до входа на полицейския участък в северозападното предградие на Атина – Агии Анаригири, на 1 април 2024 г., непосредствено след като жената потърсила помощ от полицията.

Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

Това убийство предизвика силно обществено недоволство в Гърция, най-вече заради факта, че малко преди това жертвата отишла в участъка, тъй като се е чувствала застрашена от агресивното поведение на бившия си приятел.

Според обществената телевизия ЕРТ четиримата полицаи, сред които има и една жена, ще бъдат съдени за престъплението „излагане на опасност чрез бездействие, довело до смърт”, за което се предвижда наказание от поне 10 години лишаване от свобода.

Сред тези полицаи е и дежурният в диспечерския център за спешни повиквания, който отговорил на жертвата, искаща да бъде придружена до дома си, че полицейската патрулка „не е такси” – реплика, която тогава шокира цяла Гърция, според същия източник.

Въз основа на предложение на прокурора съдебният състав решил, че четиримата служители на реда са имали „конкретно законово задължение да действат, за да предотвратят смъртта на младата жена”.

„Тяхното бездействие е довело до смъртта на жертвата”, се казва в обвинителния акт.

Агенцията припомня също, че бившият партньор на жертвата бил осъден миналата година на доживотен затвор, след като бил признат за виновен по обвинение в умишлено убийство. Делото му на втора инстанция е насрочено за 24 септември.

Редактор: Мария Барабашка