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В издирването му се включи и военен хеликоптер
Парапланерист, участник в световното първенство, което се провежда у нас, загина в Стара планина, научи NOVA. Той е паднал в района на връх Голям Кадемлия. Информацията беше потвърдена от Планинската спасителна служба.
Тялото на спортиста е открито, като вероятно утре ще бъде направен опит да бъде свалено от планината. Други парапланеристи са забелязали, че запасният парашут на спортиста е бил отворен, научи NOVA.
По-рано днес стана ясно, че военнослужещи от авиобаза "Крумово" са се включили в издирването с хеликоптер Bell 206.
Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Планински спасител е достигнал на място около 15:12 ч. По първоначална информация става дума за състезател, който е китайски гражданин и е паднал в района на хижа "Соколна".
Снимка: БГНЕС
Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата към труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав.
Снимка: БГНЕС
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Към мястото на инцидента беше изпратена и въздушна линейка. По първоначална инофрмация тя е кацнала в района, научи NOVA. С нея са превозени спасители и лекари.
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