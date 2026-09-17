Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността ѝ от 1 януари догодина ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро.

Линията на бедност се увеличава на 443 евро

Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си.

В дневния ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите.

Редактор: Ина Григорова