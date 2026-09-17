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Заложено е повишение от малко над 13%
Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността ѝ от 1 януари догодина ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро.
Линията на бедност се увеличава на 443 евро
Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си.
В дневния ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите.Редактор: Ина Григорова
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