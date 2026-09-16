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Тази година се навършват 75 години от подписването на Конвенцията за статута на бежанците на ООН
Тази година се навършват 75 години от подписването на Конвенцията за статута на бежанците на ООН. Това е документът, който гарантира правото им на закрила, на работа и на образование. У нас младежите над 16 години, които са пропуснали етапи от образованието, нямат достъп до образователната система.
Върховният комисариат на ООН за бежанците в България започва кампания за законодателна промяна, която да отвори достъпа до начално образование за младежи и възрастни бежанци. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира Екатерина Димитрова - съветник за външни отношения към Върховния комисариат за бежанците на ООН в България.
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"Много от децата бежанци не са успели да прекрачат прага на класната стая, а някои от тях седят в нея и не разбират езика, на който им се говори. Българското училище е отворено за всеки и това е много ценно, но същевременно различните деца могат да срещат и различни бариери", отбеляза Димитрова.
"Това, за което се застъпваме ние, е допълнителна езикова подкрепа за децата бежанци с временна и с международна закрила. Оказва се, че езикът е една от най-големите бариери пред тях", алармира тя.
По думите ѝ друга важна промяна, която трябва да се случи, е достатъчната подготовка на българските учители да работят с деца, които са преживели травма, които са избягали от конфликт и на които е необходимо да се преподава български език като за чужденци.
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Димитрова апелирали и за допълнителна подкрепа при полагането на изпити на децата и младежите бежанци, за да могат да излязат от училище с диплома. "Когато бягаш от конфликт, често пъти нямаш тези документи, с които да докажеш образованието си, затова е нужно да има критерии и механизми, за да се прецени кое дете в кой клас да влезе и как да продължи образованието си", посочи тя.
Димитрова засегна и допълнителната езикова подкрепа след 7 клас. "До момента промените, които видяхме, предвиждат такава от 1 до 7 клас. Хубаво е да съществува подкрепа за младежите бежанци, които влизат в българската образователна система на възраст над 16 години, но все пак трябва да получат възможност да завършат това образование", каза тя.
По думите ѝ е важно да се предвиди възможността тези бежанци, които са завършили българско училище, да имат право, наравно със своите съученици, да полагат изпити на български език и да кандидатстват по обичайния ред за всеки студент.
"Колкото повече се реализира дори един бежанец, толкова повече той помага на себе си и на страната, в която живее и която го е приела. И социално, и икономически той може да даде своя принос", допълни още тя.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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