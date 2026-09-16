Тази година се навършват 75 години от подписването на Конвенцията за статута на бежанците на ООН. Това е документът, който гарантира правото им на закрила, на работа и на образование. У нас младежите над 16 години, които са пропуснали етапи от образованието, нямат достъп до образователната система.

Върховният комисариат на ООН за бежанците в България започва кампания за законодателна промяна, която да отвори достъпа до начално образование за младежи и възрастни бежанци. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира Екатерина Димитрова - съветник за външни отношения към Върховния комисариат за бежанците на ООН в България.

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"Много от децата бежанци не са успели да прекрачат прага на класната стая, а някои от тях седят в нея и не разбират езика, на който им се говори. Българското училище е отворено за всеки и това е много ценно, но същевременно различните деца могат да срещат и различни бариери", отбеляза Димитрова.

"Това, за което се застъпваме ние, е допълнителна езикова подкрепа за децата бежанци с временна и с международна закрила. Оказва се, че езикът е една от най-големите бариери пред тях", алармира тя.

По думите ѝ друга важна промяна, която трябва да се случи, е достатъчната подготовка на българските учители да работят с деца, които са преживели травма, които са избягали от конфликт и на които е необходимо да се преподава български език като за чужденци.

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Димитрова апелирали и за допълнителна подкрепа при полагането на изпити на децата и младежите бежанци, за да могат да излязат от училище с диплома. "Когато бягаш от конфликт, често пъти нямаш тези документи, с които да докажеш образованието си, затова е нужно да има критерии и механизми, за да се прецени кое дете в кой клас да влезе и как да продължи образованието си", посочи тя.

Димитрова засегна и допълнителната езикова подкрепа след 7 клас. "До момента промените, които видяхме, предвиждат такава от 1 до 7 клас. Хубаво е да съществува подкрепа за младежите бежанци, които влизат в българската образователна система на възраст над 16 години, но все пак трябва да получат възможност да завършат това образование", каза тя.

По думите ѝ е важно да се предвиди възможността тези бежанци, които са завършили българско училище, да имат право, наравно със своите съученици, да полагат изпити на български език и да кандидатстват по обичайния ред за всеки студент.

"Колкото повече се реализира дори един бежанец, толкова повече той помага на себе си и на страната, в която живее и която го е приела. И социално, и икономически той може да даде своя принос", допълни още тя.

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Редактор: Ивета Костадинова