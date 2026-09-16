Не стихва глобалният дебат за опасностите, свързани с изкуствения интелект и споровете дали той трябва да бъде подложен на по-строго регулиране.



Изпълнителният директор на Meta Марк Зукърбърг се разграничава от призивите на ръководителите на водещите фирми в сектора за координирано забавяне на развитието на изкуствения интелект.

Доналд Тръмп смята, че опасенията относно безопасността на изкуствения интелект са „измама“



Шефът на OpenAI, Сам Алтман, също смята, че хората трябва да имат повече доверие. Все пак той отбеляза, че страховете по отношение на изкуствения интелект са оправдани, тъй като възможностите на тези инструменти се развиват с бързи темпове.

Редактор: Цветина Петрова