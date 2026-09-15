Апелативният съд във Варна реши да свали присъдата на мъж, убил приятелката си в Шумен, от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода.

Случаят е от 8 септември 2024 г., когато Айдън Хали в изблик на ревност удушава приятелката си Сибелджан. Нанесъл ѝ е и множество порезни рани по тялото.

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Между двамата възникнал спор по повод негови съмнения за нейни познанства с мъже. Жертвата не е имала възможност за ефективна физическа съпротива, а според назначените експертизи смъртта ѝ е настъпила по „особено мъчителен начин“.

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Шуменският окръжен съд определи доживотен затвор за 32-годишния мъж. Защитата му, обаче, обжалва на втора инстанция. Съдебният състав на Апелативния съд съобрази, че доживотен затвор е несправедливо тежко и необосновано наказание. В мотивите се посочва, че подобна присъда се налага само на извършителите на изключително тежко престъпление.