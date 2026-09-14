Майката на Николай Златков - Ралица Асенова, оспори изводите, представени по време на брифинга на прокуратурата за разследването на смъртта на шестимата на „Петрохан“ и под връх „Околчица“. Тя определи чутото като „свободно съчинение“ и заяви, че според нея без отговор остават ключови въпроси по случая.

„Всичко чуто ми се стори като свободно съчинение. На нито един съществен въпрос не се отговори“, каза Асенова след брифинга.

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Тя заяви, че не приема представената от експертите версия и настоя да бъдат посочени конкретните доказателства, върху които са изградени заключенията им. „Къде са източниците? Къде са доказателствата? Това беше един свободен разказ“, коментира майката на Николай Златков.

По думите ѝ още на 28 август близките са били информирани, че комплексната посмъртна експертиза е готова. Два дни по-късно шест семейства са поискали да получат документа, но според Асенова към момента на брифинга той все още не им е бил предоставен.

Тя посочи още, че от 13 февруари настоява да получи трафичните данни от телефона на сина си, но искането ѝ не е удовлетворено. Асенова постави и въпроси дали са разпитани всички хора, за които близките смятат, че биха могли да разполагат с информация по случая.

Майката на Златков обърна внимание и на продължаващата работа по второто местопроизшествие и заяви, че близките все още нямат достъп до кемпера, свързан със случая под връх „Околчица“.

Според нея остава неясно и как точно са настъпили смъртните случаи на „Петрохан“. Асенова постави под съмнение факта, че вече са готови психологични и други посмъртни експертни оценки, докато част от експертизите за точния механизъм на смъртта все още не са приключили.

Напрежение възникна и след въпроси към Асенова как синът ѝ, който е бил на 11 години при запознанството си с Ивайло Калушев, е попаднал в неговото обкръжение.

С представените на брифинга заключения категорично не се съгласиха и майката на Ивайло Калушев - Стела Димитрова-Майсторова, и доведеният му баща проф. Николай Майсторов.

„Абсолютна лъжа. Той спекулира с факти. Всичко е манипулация. Това е едно свободно съчинение“, заявиха близките на Калушев. Според тях загиналите са били убити, като те определиха случилото се като „екзекуция“ и изразиха версия за политически мотив. На въпрос кой според тях стои зад смъртта на шестимата те посочиха, че установяването на извършителите е задача на прокуратурата.

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Какво обяви прокуратурата

По-рано от държавното обвинение заявиха, че към момента събраните доказателства не променят основния извод на разследването - няма данни за присъствие или намеса на външни лица при събитията на хижа „Петрохан“ и под връх „Околчица“.

Заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова подчерта, че разследването продължава вече седем месеца и не е прекъсвано. По думите ѝ се проверяват всички версии, но заключенията на прокуратурата се основават единствено на събраните доказателства и установените факти.

По случая се работи по няколко отделни досъдебни производства. Едното е свързано със смъртта на шестимата на „Петрохан“ и „Околчица“. Друго проследява финансовите потоци към физически и юридически лица, свързани със загиналите.

Наложени са предварителни обезпечителни мерки спрямо „Българска асоциация по екстремни спортове“. Разследва се и начинът, по който е била регистрирана Националната агенция за контрол на защитените територии със седалище в София.

Отделна линия на разследването засяга частно училище. По нея е образувано досъдебно производство за предполагаемо неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица в учебното заведение, както и от служители на Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието в София-област.

Проверяват се действията им при прилагането на нормативните изисквания, приема на ученици - включително на загиналото дете - и издаването на документи с предполагаемо невярно съдържание в периода от 2022 до 2026 г.

Експертиза от 157 страници

В рамките на разследването е изготвена комплексна посмъртна експертиза с обем от 157 страници. Според прокуратурата в нея са анализирани психическото и емоционалното състояние на починалите, отношенията и начинът им на живот, както и последователността на събитията, предшествали случилото се под връх „Околчица“.

Извършена е и комплексна медицинска, балистична, физико-химична и техническа експертиза. В нея осем вещи лица са изследвали механизма на събитията на „Околчица“.

От прокуратурата съобщиха, че заключението от комплексната посмъртна експертиза ще бъде предоставено на наследниците на загиналите, които са поискали достъп до него. Според Наталия Николова по-голямата част от исканията на близките са били уважени от наблюдаващите прокурори.

Именно това твърдение беше оспорено от част от присъстващите роднини. Те заявиха, че продължават да чакат отговори по съществени според тях въпроси и обвиниха разследващите, че още в началото на случая са изградили версия за ролята на загиналите, която близките не приемат.

Николова отговори, че отношенията между прокуратурата и семействата не трябва да бъдат възприемани като противопоставяне. По думите ѝ исканията, които наблюдаващите прокурори са преценили като относими към предмета на разследването, се изпълняват.

Разследването по случая продължава, като част от експертните заключения все още се изготвят. Към този момент прокуратурата заявява, че не разполага с доказателства за външна намеса, докато близки на част от загиналите категорично оспорват представената версия и настояват за допълнителни отговори и доказателства.

Редактор: Цветина Петкова