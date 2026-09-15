Американският президент Доналд Тръмп се включи в дебатите за рисковете около изкуствения интелект и заяви, че опасенията относно безопасността му са „измама“.

Той разкритикува призивите за въвеждане на повече предпазни мерки.

Малко преди това съоснователят на гиганта Антропик, заяви пред BBC, че за сектора може да стане задължително въвеждането на „прекъсвач“ за опасен изкуствен интелект.

САЩ ограничават достъпа до най-мощните си AI модели

Предупрежденията за рисковете, които изкуственият интелект създава за човечеството, предизвикаха разпродажба на акции, тъй като инвеститори се опасяват от забавяне в развитието на изкуствения интелект.

Редактор: Цветина Петкова