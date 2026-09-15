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Инцидентът се случва на фона на повишено напрежение по източния фланг на Алианса
Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа.
Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО.
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„Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция“, заяви Науседа. По думите му на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона.
A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026
With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will…
Литовският президент подчерта, че страната му, заедно с останалите членове на НАТО, ще защитава въздушното си пространство. Не се посочва откъде е дошъл дронът и на кого принадлежи.
Инцидентът се случва на фона на повишено напрежение по източния фланг на НАТО. Литва има обща граница както с руския ексклав Калининград, така и с Беларус - един от най-близките съюзници на Москва. След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Вилнюс многократно предупреждава за рисковете за сигурността на балтийския регион.
Литовските власти съобщиха и за разузнавателни данни, според които Русия може да разглежда възможности за действия срещу критична инфраструктура в балтийските държави.
Междувременно НАТО засилва военното си присъствие в региона. Германия изгражда постоянна бронирана бригада в Литва, която трябва да наброява около 4800 военнослужещи. Очаква се формированието да достигне пълна бойна готовност през 2027 г.Редактор: Цветина Петкова
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