Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа.

Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО.

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„Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция“, заяви Науседа. По думите му на фона на продължаващата руска агресия срещу Украйна подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.



With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

Литовският президент подчерта, че страната му, заедно с останалите членове на НАТО, ще защитава въздушното си пространство. Не се посочва откъде е дошъл дронът и на кого принадлежи.

Инцидентът се случва на фона на повишено напрежение по източния фланг на НАТО. Литва има обща граница както с руския ексклав Калининград, така и с Беларус - един от най-близките съюзници на Москва. След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Вилнюс многократно предупреждава за рисковете за сигурността на балтийския регион.

Литовските власти съобщиха и за разузнавателни данни, според които Русия може да разглежда възможности за действия срещу критична инфраструктура в балтийските държави.

Междувременно НАТО засилва военното си присъствие в региона. Германия изгражда постоянна бронирана бригада в Литва, която трябва да наброява около 4800 военнослужещи. Очаква се формированието да достигне пълна бойна готовност през 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова