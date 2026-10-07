Мари Кармен Абаскал, чиято съпротива срещу извеждането ѝ от жилището в Мадрид се превърна в символ на протестите заради жилищната криза в Испания, е починала на 87-годишна възраст.

Жената беше принудително изведена на носилка от апартамента си през септември, след като не е успяла да си позволи увеличението на наема. Тя е живяла в жилището повече от 70 години. След принудителното извеждане Мари Кармен беше приета в болница.

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„Съжаляваме да съобщим, че Мари Кармен почина днес“, съобщиха от Съюза на наемателите в Мадрид, цитирани от "Би Би Си". От организацията определиха нейния случай като „повратна точка в историята на тази страна“.

Историята ѝ привлече вниманието на цяла Испания и доведе до масови демонстрации в защита на правото на достъпно жилище. Протестите се разраснаха в национално движение, в което се включиха стотици хиляди хора.

Мари Кармен, която живееше в мадридския квартал „Ретиро“, беше изправена пред четири опита за принудително извеждане от дома си през последното десетилетие.

След последния опит за извеждането ѝ тя успя да постигне споразумение, което позволи да се върне в жилището си. Въпреки това по-късно беше приета в болница.

От болничното си легло тя отправи последно послание към протестиращите, които я подкрепяха: „Борете се!“

Редактор: Георги Иванов