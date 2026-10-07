Аржентинската звезда Лионел Меси, който отбеляза края на кариерата си в националния тим с победа с 3:0 над Бенин, при която отбеляза гол и подаде две асистенции, заяви, че е невъзможно да изрази всичко, което чувства. Той публикува емоционален пост в своя профил в Instagram.

"Вчера изиграх последния си мач и вече ми липсва синьо-белият екип. Знам, че вземам правилното решение. Беше невероятен път, изпълнен както с радости, така и с някои тъжни моменти, но съм напълно убеден, че си заслужаваше всяка крачка. Имам още толкова много да кажа. Невъзможно е да изразя всичко, което чувствам, с няколко думи или в една публикация", написа той.

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"Това пътуване нямаше да бъде възможно без семейството ми, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло - особено в трудните моменти, когато най-много се нуждаех от това", написа още Меси в профила си.

В публикацията си Меси изразява благодарност и към неговите приятели, съотборници и треньори, с които е работил. "Не искам да забравям Диего, който издигна страната ни там, където тя заслужаваше да бъде, и който - както винаги казвам - знам, че ни помагаше във всяка наша стъпка - и тук с нас, а също и от небесата. Благодаря на клубовете, в които съм играл, че винаги са уважавали чувствата ми и са ми позволявали да се посветя на страната си, когато е настъпвал моментът да облека националния екип. И, разбира се, благодаря на Бог - без неговото напътствие и неговата воля дори не бихме могли да мечтаем, че ще стигнем толкова далеч", пише звездата.

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"Аз съм човек, който умее да бъде благодарен. Обичам ви толкова много, ще ми липсвате и винаги ще ви благодаря, че бяхте до нас - и до мен", добави още Лионел Меси след последния си мач за държавния тим по футбол на Аржентина.

В коментар под поста му, португалската звезда Кристиано Роналдо също изрази подкрепа към аржентинецът. "Лео, толкова години защитаваше честта на своята страна – твоето наследство ще остане завинаги. Моето огромно и дълбоко уважение за всичко, което успя да постигнеш с Аржентина. Прегръщам те“, написа футболистът.

Редактор: Никола Тунев