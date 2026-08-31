Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. 39-годишният футболист е отбелязал 125 гола в 207 мача, което го прави най-резултатният играч на страната за всички времена и играч с най-много мачове.

Той е световен шампион с Аржентина през 2022-а година, когато страната от Южна Америка надви Франция в един от най-паметните мачове в историята на футбола. През 2026-а година Меси и компания загубиха финала от Испания с 0:1.

Меси дари 80 000 евро за пострадалите от пожарите в Мадрид

"След толкова време, което отмина от финала, и след като помислих много, искам да ви кажа, че се пенсионирам от националния отбор на Аржентина. Това е решение, което боли вътре в мен, но разбрах, че това е правилният момент. Заклевам се, че винаги давах всичко, не само в последните години, когато спечелихме всико, но и преди това. Винаги се борех и давах всичко за тази фланелка, за да ви донеса щастие и да ви накарам да сте горди аржентинци", заяви Меси.

"Вече няма много време и различни приключения са към своя край. Това е едно, от които ме боли най-много. Обичам, обичах и винаги ще обичам националния отбор. Дадох всичко, което можех и нямам какво повече да дам", добави той.

"Тръгвам си в мир и с гордост, знаейки, че заедно с моите съотборници ви дадохме моменти, за които сте мечтали. Беше лудо да изпитаме всичко това с вас. Обичам ви! Благодаря на Господ, че съм аржентинец. Вамос, Аржентина! Пиша тези думи на 21-и юли, два дена след финала. Днес, след случилото се с баща ми, съм дори по-уверен за решението ми", завърши Лионел Меси.

Редактор: Никола Тунев