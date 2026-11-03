Футболистът на „Тенерифе” Хесус де Мигел почина часове след сблъсък с вратаря на „Андора” Хесус Овоно по време на мача между двата отбора, предава gong.bg . На терена 30-годишният нападател получи кардиореспираторен арест и изпадна в безсъзнание. Линейка го откара в болница, където малко по-късно той издъхнал.

Веднага след инцидента мачът на стадион „Елиодоро Родригес Лопес“ на Канарските острови беше прекратен при резултат 2:2.

Новината за смъртта на Хесус де Мигел е опустошителен удар за „Тенерифе”, неговите съотборници, семейството му и цялата испанска футболна общност.

Редактор: Мария Барабашка