На 20 години той има онова, за което поколения пилоти мечтаят цял живот – световната титла във Формула 1. Името му вече е част от историята на автомобилния спорт, а Италия празнува първия си световен шампион след Алберто Аскари през 1953 г. Но когато светлините на прожекторите угаснат, Андреа Кими Антонели остава просто Кими – момчето, което все още получава джобни от родителите си и трябва да се съобразява със семейния бюджет.

Историческият му триумф с „Мерцедес“ на Гран при на Мексико превърна 20-годишния италианец в най-младия световен шампион в историята на Формула 1. Зад успеха обаче стои история, започнала много преди първите победи, големите договори и световната слава. История за семейство, което никога не е спирало да работи, за баща, познаващ жестоката страна на моторните спортове, и за майка, която е отгледала сина си сред шума на двигателите.

Кими Антонели стана най-младият шампион в историята на Формула 1

Първият картинг - още на една годинка

This trio ❤️ The perfect podium lift on the day Kimi Antonelli is crowned Drivers' Champion! 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/NBs6WYdbYH — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Кими е роден на 25 август 2006 г. в Болоня. Баща му Марко Антонели е бивш автомобилен състезател и собственик на отбор – Antonelli Motorsport. Именно той запознава сина си със света на високите скорости.

Снимка: gettyimages

Пред италианския вестник „Гадзета дело Спорт“ Марко разказва, че за първи път качва Кими на картинг, когато детето е едва на годинка. Бащата го държи в скута си и натиска педалите, докато малките ръце на момчето стискат волана.

📽 | URGENTE! Kimi Antonelli é visto tentando levar para casa a placa do WDC. 😱 https://t.co/BO1YX0dX1j — Kimi Antonelli Brasil (@kiminhobrasil) November 2, 2026

Още тогава автомобилите се превръщат в естествена част от живота му. На Коледа през 2009 г. Марко носи вкъщи автомобилен симулатор. Кими е само на три години, но баща му забелязва, че успява да следва изненадващо точни траектории. На 10-годишна възраст момчето получава възможност да направи няколко обиколки с Lamborghini Super Trofeo. И отново впечатлява с контрола си върху автомобила. Но талантът не е единственото, което го отвежда до Формула 1.

Бащата, който не искал синът му да стане пилот

Колкото и парадоксално да звучи, човекът, запалил страстта на Кими към автомобилните състезания, първоначално не желаел той да тръгне по същия път. Марко Антонели познава твърде добре трудностите в моторните спортове. Самият той трябвало да изтегли кредит, за да си позволи каска, състезателен екип и пътувания до състезания. В интервю след спечелването на световната титла Кими разказва, че баща му искал да го предпази от разочарованията, които този спорт може да донесе. Когато обаче разбрал колко силно синът му обича състезанията, решил да го подкрепи безрезервно.

Снимка: gettyimages

Пробивът идва през 2019 г. Тогава „Мерцедес“ забелязва потенциала на младия италианец и го включва в програмата си за развитие на таланти. Кими е едва на 12 години. Следват победи в младежките шампионати, бързо изкачване през различните категории и необичаен преход към Формула 2 през 2024 г., без да преминава през Формула 3. През 2025 г. той вече е пилот на „Мерцедес“ във Формула 1. Само година по-късно достига върха.

Kimi Antonelli celebrando con el foco de todas las cámaras. Histórico. 📺 Sky Sports 🇬🇧 https://t.co/jj3E8eSVyK — Señor de los Medios 🕵🏻 (@MedF1osTV) November 2, 2026

Майката, която го приспивала с шума на двигателите

Ако Марко е човекът, който го качва зад волана, майка му Вероника има своя необичайна роля в началото на тази история. Пред „Гадзета дело Спорт“ тя си спомня как, когато Кими бил бебе, се опитвала да го приспива с шума на работещи състезателни автомобили. Разхождала количката му зад колите, докато двигателите били запалени.

Хората, които я виждали, се чудели какво прави. За семейството обаче звукът на двигателите бил част от ежедневието.

Снимка: gettyimages

А днес Вероника е категорична, че славата не трябва да пречи на възпитанието на сина ѝ. Именно затова, въпреки световната титла и професионалната си кариера, Кими все още получава джобни. Майка му разкрива, че той разполага с определен месечен бюджет, с който трябва да се съобразява. Дори когато отива на почивка, няма право да надвишава предварително определената сума. По думите ѝ това няма да продължи вечно, но засега младият шампион приема правилата без възражения. Единственото, за което понякога настоява, е да си купи още автомобили.

Баща му допълва, че нито той, нито съпругата му са преставали да работят, независимо от успехите на сина им. За тях е важно Кими да разбира стойността на парите и усилията, които стоят зад всяко постижение.

📽 | Famiglia! 🇮🇹 Kimi com seus pais e irmã pós corrida. https://t.co/TaV5fZbIJR — Kimi Antonelli Brasil (@kiminhobrasil) November 1, 2026

Сестрата, която е най-големият му почитател

До Кими неизменно е и по-малката му сестра Маги. Според родителите им тя е изключително привързана към брат си и следи с огромна гордост развитието на кариерата му. Заедно с Марко и Вероника, тя пристига в Мексико, за да бъде до него в един от най-важните моменти в живота му. Така, когато Кими става световен шампион, хората, които са били до него още от първите обиколки с картинга, са там, за да споделят триумфа.

Снимка: gettyimages

Момчето, което върна Италия на върха

Пътят на Антонели към титлата не преминава без трудности. След дебюта си във Формула 1 през 2025 г. той трябва да се справи с огромните очаквания към млад пилот, на когото „Мерцедес“ поверява място в един от най-престижните отбори.

През 2026 г. обаче идва големият пробив. Първата победа в Китай е последвана от серия успехи, включително в Монако. Особено емоционален остава триумфът му на „Монца“, където печели пред италианската публика, след като тръгва от дъното на стартовата решетка. В интервю за „Гадзета дело Спорт“ след спечелването на световната титла Кими определя победата в Китай и тази на „Монца“ като най-незабравимите моменти от сезона.

Снимка: gettyimages

Той разказва, че през предходната година често е бил погълнат от очакванията и резултатите, докато през 2026 г. се е научил да се наслаждава на самото състезаване и на живота извън автомобила. Особено важна за него остава връзката с баща му. Двамата невинаги са съгласни, понякога спорят и виждат ситуациите по различен начин, но Кими знае, че винаги може да разчита на него. Когато го питат кои са неговите идоли, младият шампион не посочва легендите на Формула 1. Избира майка си и баща си – хората, които според него са го научили какъв човек да бъде.

Снимка: gettyimages

А това може би е и най-необичайното в историята на най-младия световен шампион. На 20 години Кими Антонели вече е постигнал нещо, което Италия чака повече от седем десетилетия. Но вкъщи все още има правила, месечен бюджет и родители, които не се впечатляват толкова от титлите, колкото от човека, в когото се превръща синът им.

Редактор: Цветина Петкова