Метеорният поток Дракониди ще достигне своя връх през нощта на 8-9 октомври. Годишният поток е активен от 6 до 10 октомври, като пикът му тази година ще бъде при небе почти без Луна. Това ще позволи при хубаво време метеоритите да бъдат наблюдавани много добре.

Драконидите се появяват, когато Земята преминава през следа от отломки, оставени от кометата 21P/Джакобини-Зинер. Тя е съставена от лед и скални фрагменти и обикаля около Слънцето на всеки 6,6 години. Когато Земята се сблъска с тези отломки, частиците изгарят в нашата атмосфера, създавайки метеорния поток.

Астрономи откриха "звезден поток" извън Млечния път (СНИМКА)

Драконидите понякога се наричат ​​Джакобиниди, на името на френския астроном Мишел Джакобини, който е открил кометата 1P/Джакобини-Цинер.

Метеорните потоци са кръстени на съзвездието, от което изглежда, че идват метеорите. От гледна точка на Земята, Драконидите изглежда идват приблизително от посоката на съзвездието Дракон.

Constellation of Draco #digitalart #characterdesign #digitalpainting #dragon #originalart #magic https://t.co/e1ms8snJ3q — Allsted (@jopniy_kusaka) October 6, 2026

Въпреки че съзвездието е осмото по големина, то не е особено забележимо. Името му произлиза от латинския термин „draco“, което означава „огромна змия“, а то наистина се извива като змия през северното небе.

За да се види най-добре метеорният поток Дракониди, трябва да бъде максимално тъмно, като не са нужни нито телескопи, нито бинокли. Важно е обаче да се знае, че за да се адаптират очите към тъмнината и да се видят метеоритите, трябва да минат около 30 минути.

Редактор: Цветина Петрова