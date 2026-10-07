Трима души са загинали, а 36 са ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия - в столицата Рияд и в Абха. Отговорност за нападенията поеха йеменските хути.

Подкрепяната от Иран групировка заяви, че е изстреляла балистична ракета по международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Саудитските власти съобщиха, че ракетата е била прехваната.

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„Във вторник и сряда международните летища „Абха“ и „Крал Халид“ бяха подложени на атаки, насочени срещу техните съоръжения“, заяви саудитската служба за гражданска авиация.

При атаките на летището в Абха са загинали египетски и алжирски гражданин, а на летището в Рияд е бил убит судански гражданин. Ранени са 36 души.

Водената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя правителството на Йемен, заяви, че е унищожила платформата за изстрелване на ракетата, използвана при атаката срещу Рияд.

Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че ракетният удар е бил „точен“ и е довел до прекъсване на въздушния трафик. Саудитската коалиция обаче твърди, че ракетата е била прехваната.

Хутите контролират голяма част от северозападен Йемен и от години водят боеве със силите, подкрепяни от Саудитска Арабия. Според ООН възобновяването на конфликта е довело до разселването на над 200 000 души.

Международно признатото правителство на Йемен тази седмица обяви мащабна контраофанзива и заяви, че е изтласкало хутите от стратегически райони по Червено море и от пристанищния град Моха. Хутите отричат да са загубили контрол над тези територии.

Междувременно йеменската информационна агенция „Саба“ съобщи, че ракета е паднала близо до пистата на летището в Аден минути преди планираното кацане на полет от Кайро. Самолетът е бил отклонен към Джеда.

Хутите съобщиха и за атаки срещу летището в Абха и авиобазата „Крал Халид“ в Хамис Мушайт. При нови сблъсъци в западната част на Йемен са загинали най-малко 62 бойци, сред които 37 хути, съобщават военни източници.

Продължаващият конфликт доведе до тежка хуманитарна криза, като голяма част от населението на Йемен зависи от хуманитарна помощ.

Редактор: Георги Иванов