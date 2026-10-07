Федералното бюро за разследване (ФБР) е предотвратило подготвяна атака срещу най-големия търговски център в САЩ - „Мол ъв Америка“ в Минеаполис. Това съобщиха американските власти, предаде Асошиейтед прес.

18-годишният Шейхдун Абдулахи Мохамуд е бил обект на разследване в продължение на близо две години. Според обвинителния акт той е обменял съобщения с таен информатор, преди агенти под прикритие да му продадат автомат „АК-47“ и 200 патрона.

ФБР неутрализира зловреден софтуер с помощта на българските служби

Мохамуд е арестуван във вторник в обществен парк в Ричфийлд, на няколко километра от търговския център. Той е платил 600 долара на таен агент на ФБР, представящ се за член на „Ислямска държава“, за оръжието и боеприпасите.

Според обвинението младежът многократно е потвърждавал в текстови съобщения, че възнамерява да извърши нападение срещу хора, които не изповядват исляма.

„Това беше радикализиран млад мъж, който трябваше да бъде следен“, заяви пред журналисти федералният прокурор Даниел Розен.

Той похвали разследването на ФБР и заяви, че агентите са успели да разкрият заплахата и да я предотвратят, преди обвиняемият да осъществи намерението си.

По думите на Розен самият Мохамуд е говорил за възможността да убие между 30 и 60 души.

Редактор: Георги Иванов