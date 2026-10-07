С необичайното заглавие „Е.Е.“ спектакълът на Младежкия театър, с режисьор Гжегож Яжина, ни отвежда в свят на загадки и необяснимото. Утре вечер може да го гледате на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев”. Каква е емоцията да бъдеш част от този необичаен спектакъл – Искра Донова в „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Тя влиза в ролята на майката на Ерна Елцнер или „Е.Е.”. „Пиесата е като психотерапия. Задава въпроси, освен това режисьорът създаде една феноменална атмосфера. Той има страхотна визия”, каза Донова.

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По думите ѝ героинята ѝ е много по-далеч по качества от самата нея. „Имахме консултанти, всичко в мен е различно. В тази професия трябва да се предизвикваме”, каза тя.

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Редактор: Никола Тунев