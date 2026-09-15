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Над 55 000 първокласници прекрачват прага на класната стая за пръв път
Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната.
Школата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година.
Над 55 000 деца влизат за първи път в класните стаи
През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. В над 50 училищни сгради обаче освежителните дейности ще продължат заедно със занятията.Редактор: Ралица Атанасова
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