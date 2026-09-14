Полски военни извадиха от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски, край брега на Северна Полша, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от „Ройтерс“.

Страните от източния фланг на НАТО неведнъж са засичали дронове, навлизащи във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи и извън границите на Алианса.

Борис Джонсън е бил близо до ударения от Русия пътнически влак

„Военните са открили и извадили от Балтийско море дрон край плажа в Русиново, близо до Ярославец“, написа в X Кошиняк-Камиш. „Първоначалният оглед показва, че това е руски военен дрон“, допълни той.

‼️W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego DRONA. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji.

Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026

В неделя руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница, малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати пътуваха по същата железопътна линия.

Редактор: Ивета Костадинова