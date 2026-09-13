Руски дрон е поразил пътнически влак, който е пътувал към полската столица Варшава, като това е станало на украинска територия, в района на полската граница с Украйна. Новината съобщиха представители на Полша и на Украйна. Полската железопътна компания ПКП каза, че става дума за влак с 206 пътници, който е осъществявал връзката Киев-Варшава. Ранени в удара няма.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака. "Във Волин, на 2 километра от границата с Полша, руснаците са нанесли удар по локомотива на пътнически влак", съобщиха украинските държавни железници „Укрзализниця“ в Telegram.

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В съобщението се казва, че мониторингова група предварително е предупредила екипажа на влака за заплахата, благодарение на което няма пострадали. „Продължаваме да следим въздушните заплахи, да осигуряваме движението на влаковете и да предприемаме максимални мерки за безопасността на пътниците и железопътните работници“, се казва в съобщението.

Ръководителят на „Укрзализниця“ Александър Перцовски написа в социалните мрежи, че вече втори ден Русия нанася удари по железопътната инфраструктура. Междувременно министърът на външните работи Андрий Сибига реагира на руските удари в района на украинско-полската граница.

„Варварските удари на Русия край украинско-полската граница в Ягодин не са просто продължение на атаките ѝ срещу държавните граници на Украйна. Това е терорът на Путин, който „чука“ директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари вече са пред портите ви, скъпи партньори“, подчерта той.

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Същевременно АФП и "Ройтерс" съобщиха, че ударът с руски дрон на украинска територия по пътнически влак от Киев за Варшава е бил нанесен малко, след като по същата жп линия от гара Ягодин е потеглил дипломатически влак, в който е бил бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън. Информацията е от украинските държавни железници - "Укрзализница".

"Малко преди локомотивът да бъде ударен на украинско-полската граница, дипломатически влак беше на гара Ягодин“, се казва в изявление на "Укрзализница". "Във влака е имало и съветници по сигурността от няколко държави членове на ЕС и бивши лидери, включително бившият британски премиер Борис Джонсън. Бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс е бил в друг влак, който е бил на гара Ягодин по време на атаката“, добавиха от украинските държавни железници.

Редактор: Цвета Лазаркова