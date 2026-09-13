Руски дрон удари обект на около 800 метра от полско-украинския граничен пункт Дорохуск–Ягодин по време на масираната руска въздушна атака срещу Украйна през нощта, съобщиха полските власти.

Първоначално Надбужанският отдел на полската Гранична служба информира, че безпилотен летателен апарат ударил камион и го унищожил. Говорителят на службата майор Дариуш Сеницки уточни, че информацията постъпила от украинската страна и че атаката станала на украинска територия, край Ягодин.

По-късно говорителят на полското Министерство на вътрешните работи Каролина Галецка уточни, че дронът ударил бензиностанция в Ягодин, при което са се запалили два камиона. По полска страна няма пострадали. Заради активността на руски безпилотни апарати полското военно командване задействало авиацията и привело в готовност наземните средства за противовъздушна отбрана и радиолокационно разузнаване.

Полша е предотвратила заплаха по един от граничните си пунктове с Украйна

В няколко района на Люблинското воеводство са задействани сирени за предупреждение за въздушна атака. Режимът на тревога е отменен по-късно сутринта. Полското военно командване съобщи, че не е установено нарушение на въздушното пространство на страната.

Заради руските удари през нощта временно били преустановени граничните проверки на полско-украинските пунктове в региона. Движението вече е възстановено на пунктовете Дорохуск, Зосин и Долхобичув, докато на Хребене възстановяването на пропускането ще стане по-късно.

Полският подполковник Яцек Горишевски, говорител на Оперативното командване на въоръжените сили, определи заплахата от руските удари в близост до полската граница като „реална и близка“. По думите му руски дронове действали и поразявали цели на разстояние от няколко до десетки километри от полската граница.

Редактор: Дарина Методиева