Кая Калас с остра реакция след руския удар по пътнически влак край полската граница. Първият дипломат на ЕС определи атаката като опит на Москва да сплаши Европа и призова отговорът да бъде още по-твърда подкрепа за Украйна.

Преди удара по същата линия пътувала композиция с високопоставени чуждестранни гости – сред тях бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън и бившият премиер на Швеция Карл Билт. Служители на гарата са предупредили гражданите за идващия дрон и никой не е пострадал. Според държавните железници на Украйна цел на руската атака са били високопоставените гости.

„Тази руска атака очевидно цели да сплаши западните държави и да ги откаже от подкрепата за Украйна. Това е ясно послание към Запада. Според мен трябва да направим точно обратното – да покажем, че сме до Украйна и няма да бъдем сплашени. Иначе Русия ще постигне целта си – да подчини Украйна. А това дори не е крайната ѝ цел. Затова трябва да останем твърди“, заяви Кая Калас.

Редактор: Ина Григорова