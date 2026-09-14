37-годишен мъж е обвинен за хулигански действия по време на книжно изложение пред Националния дворец на културата в София, съобщиха от Районната прокуратура.

Случаят е от 11 септември. Според събраните до момента доказателства мъжът ритал кошчета за боклук и удрял с ръце и крака шатрите на изложението. От прокуратурата посочват още, че той отправял ругатни към преминаващи граждани, а впоследствие демонстративно свалил панталоните и бельото си.

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Действията му са квалифицирани като хулиганство, тъй като според държавното обвинение грубо са нарушили обществения ред и са демонстрирали явно неуважение към обществото.

Прокуратурата посочва, че деянието е извършено в условията на опасен рецидив. 37-годишният мъж вече е бил осъждан за същия вид престъпление. По случая е образувано досъдебно производство. Първоначално обвиняемият е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. На 14 септември наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане мъжът да остане за постоянно в ареста

Редактор: Цветина Петкова