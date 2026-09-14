От днес до 10 октомври гражданите могат да подават заявление за гласуване по настоящ адрес на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО), ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

Също от днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Това може да се направи на сайта на ГД ГРАО – или на телефонен номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

Според хронограмата за изборите на Централната избирателна комисия срокът, в който инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация в ЦИК, изтича днес в 17:00 ч.

Редактор: Ина Григорова