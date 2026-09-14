Поглежда нагоре секунди след катапултирането и разбира, че нещо не е наред. Парашутът му е тежко повреден, а земята приближава със скорост, която според последвалите оценки достига между 112 и 160 км/ч. Американският полковник, известен пред обществеността единствено с позивната „Dude 44 Bravo“, оцелява при падането. Това обаче се оказва само началото на повече от 50 часа зад вражеските линии в Иран и на една от най-мащабните американски спасителни операции от началото на конфликта.

Офицерът по оръжейните системи разказа за преживяното в интервю за предаването „60 Minutes“ на CBS. Истинската му самоличност не се разкрива.

Bravo се намира на задната седалка на двуместен изтребител F-15E Strike Eagle, изпълняващ бойна мисия над Иран. Самолетът е атакуван над отдалечен планински район южно от Исфахан. Според командващия Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър машината е поразена с преносима ракета земя-въздух.

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След като става ясно, че изтребителят не може да бъде спасен, двамата членове на екипажа катапултират. Пилотът, известен като „Dude 44 Alpha“, и Bravo се приземяват на около 8 километра един от друг.

За полковника проблемите започват още във въздуха. При атаката парашутът му е повреден. След катапултирането той поглежда нагоре и осъзнава, че над него няма нормално разгънат купол. „Това беше най-ужасяващото нещо, което някога съм виждал“, разказва той.

Докато стремително губи височина, Bravo се опитва да освободи части от парашута и да забави падането си. Моли се. По-късно експерти изчисляват, че при достигането на земята скоростта му вероятно е била между 70 и 100 мили в час, или приблизително 112–160 км/ч.

Ударът причинява сериозни травми. Полковникът получава счупвания на гръбнака, ръката и рамото, но остава в съзнание и успява да се движи.

На въпрос как е възможно да е оцелял след подобно падане, отговорът му е кратък: „Съвременно чудо“. Докато пилотът Alpha е открит сравнително бързо, местоположението на Bravo и тежките му травми превръщат неговото извеждане в далеч по-сложна операция. Американското командване знае, че той е жив и ранен, но иранските сили също го издирват.

Следва повече от двудневно изпитание в студен и ветровит планински терен. Bravo разполага с минимални количества вода и практически без храна. В същото време трябва да остане скрит и да чака възможност американските сили да стигнат до него.

Първоначално обсъжданата спасителна операция е отложена заради опасността на терен. Това означава още една нощ сам зад вражеските линии.

Според CBS в издирването се включва и ЦРУ. Разузнавателната агенция подпомага определянето на местоположението на полковника, докато американските сили се опитват да заблудят иранските части и да създадат възможност за спасителния екип да проникне в района.

Мащабът на операцията постепенно нараства. В различните ѝ етапи са използвани над 150 самолета, сред които десетки изтребители и самолети-цистерни, бомбардировачи, разузнавателни и спасителни машини. Хиляди военнослужещи и специалисти участват пряко или косвено в мисията.

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Критичният момент настъпва при втората спасителна операция. Около 92 американски военнослужещи влизат на иранска територия. По думите на адмирал Купър това е първото подобно присъствие на американски сили на терен в Иран от 46 години.

Големи транспортни машини кацат на импровизирана писта в пустинята. От тях са разтоварени малки хеликоптери Little Bird, които трябва да достигнат до труднодостъпния планински район, където се намира раненият офицер.

Двама параспасители на американските Военновъздушни сили успяват да стигнат до Bravo. „Това беше един от най-великите моменти в живота ми“, спомня си полковникът за мига, в който вижда спасителите.

Но дори тогава мисията не е приключила. Част от американските самолети затъват в пясъка на импровизираната писта и повече от 90 военнослужещи се оказват блокирани на иранска територия.

Налага се включването на допълнителни сили, за да бъдат изведени. Машините, които не могат да бъдат прибрани, впоследствие са унищожени, за да не попаднат чувствителни американски технологии в ръцете на Иран. Повече от 50 часа след свалянето на F-15E полковникът най-накрая е изведен на безопасно място. Спасителната операция приключва при изгрев.

Редактор: Цветина Петкова