Доналд Тръмп отново заплаши с удари по инфраструктурата на Иран
САЩ предприеха рискова издирвателната операция
Иран обеща „ценна награда“ за залавянето на пилот от свален американски изтребител, а САЩ предприеха рискова издирвателната операция.
Двуместен изтребител F-15 е паднал на територията на Иран, потвърдиха двама американски представители пред NBC News. Според информацията, единият от пилотите е бил спасен, но съдбата на втория остава неизвестна. Засега не се уточнява как точно е бил свален летателният апарат, въпреки че ирански източници твърдят, че той е бил поразен.
„Това се случи един ден, след като президентът се изправи пред нацията и, наред с други бомбастични твърдения, обяви, че иранската противовъздушна отбрана е напълно елиминирана. Това само показва колко далеч извън своята компетенция е той. Главнокомандващ, който не познава материята, лъже гражданите и излага войниците ни на голям риск“, категоричен е бившият морски пехотинец и конгресмен от Масачузетс Сет Моултън.
„Ню Йорк таймс”: Втори боен самолет на САЩ се е разбил в района на Персийския залив
В интернет се появиха видеокадри, за които се твърди, че показват въоръжени ирански мъже, които стрелят по американски хеликоптери, участващи в спасителната операция.
Междувременно председателят на иранския парламент отправи подигравателен коментар към американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа X. В публикацията си той заявява, че след многократни неуспешни опити за победа над Иран, войната, започната от САЩ без ясна стратегия, е преминала от цел „смяна на режима“ към отчаяно търсене на изчезналите пилоти. От своя страна Доналд Тръмп коментира, че инцидентът няма да повлияе на евентуалните преговори с Иран.
А днес Доналд Тръмп припомни на два пъти отлагания ултиматум пред Техеран. Президентът написа в социалните мрежи, че Иран има 48 часа да отвори Ормузкия пролив, преди „целият ад да се изсипе върху тях".
