Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че американски военнослужещ, чийто изтребител F-15 беше свален над територията на Иран, е бил успешно спасен при мащабна операция, в която са участвали „десетки самолети“. По думите му военнослужещият е получил наранявания, но състоянието му е стабилно.

По данни на иранската Революционна гвардия, по време на спасителната операция са унищожени няколко „вражески летящи обекта“, включително американски транспортен самолет C-130 и два хеликоптера „Блек Хок“.

Междувременно Техеран отхвърли ултиматума на Вашингтон за споразумение в рамките на 48 часа, като го нарече „необмислен и нервен акт“. Ирански военни представители предупредиха, че „портите на ада“ ще се отворят за САЩ и Израел, ако ударите по инфраструктурата продължат. Това идва в отговор на по-ранна заплаха на Тръмп, че ще „отвори целия ад“, ако Техеран не постигне споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток до понеделник.

В целия регион се съобщава за вълна от атаки с ракети и дронове, а Иран заяви, че целите са били индустриални и военни обекти, има ударени и петролни бази.

„Бяха поразени център за подготовка на хеликоптери и хангарите за съхранение на техника в базата „Ал Удейд“ чрез комбинирано използване на балистични ракети и дронове. Сред целите бяха американски системи HIMARS в Кувейт, система „Пейтриът“ в Северен Бахрейн, сборни пунктове на оператори на ракетни системи, както и позиции на висши командири и инструктори на американската армия в Обединените арабски емирства, а също и офис на технологичната компания Oracle в страната“, посочи говорителят на иранската Революционна гвардия Ебрахим Золфагари.

Иран обяви „ценна награда“ за залавянето на пилот от свален американски изтребител

Съобщава се за пожари в Бахрейн и Кувейт, а Обединените арабски емирства обявиха, че реагират на ракетна заплаха. Тръмп заяви, че американската армия е „изпратила десетки самолети, въоръжени с най-смъртоносното оръжие“, за да открие и прибере изчезналия член на екипажа. „Това е първият случай в съвременната военна история, в който двама американски пилоти са спасени поотделно, дълбоко в територия на врага. НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОЕННОСЛУЖАЩ НА ПОЛЕТО НА БОЯ!“, заяви той.

Тръмп допълни, че двойната спасителна операция доказва „въздушно надмощие и превъзходство над иранското небе“, без да уточнява как точно изтребителят F-15 е бил свален от иранските сили.

„Това е момент, с който всички американци – републиканци, демократи и всички останали – трябва да се гордеят и да бъдат обединени около него. Имаме най-добрата, най-професионална и най-смъртоносна армия в историята на света. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА, БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ВОЙНИЦИТЕ НИ И ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!“, каза Тръмп малко след полунощ.

Редактор: Дарина Методиева