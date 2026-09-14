Канада не се стреми да влезе в Европейския съюз. Това каза премиерът Марк Карни, след като редица медии в САЩ писаха за предстоящо превръщане на страната в асоцииран член на Общността.

Предстои голям завой и преориентиране на канадската икономика и канадското общество, написа „Уолстрийт джърнъл“. С тази цел премиерът водел частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни. Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война със САЩ, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом.

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„Ние не се стремим да станем член на Европейския съюз. Това, към което се стремим и за което започваме преговори, е уникален съюз между Канада и Европейския съюз. Споделяме едни и същи ценности. Имаме еднакви приоритети и разполагаме със силни страни, които взаимно се допълват. По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни", заяви премиерът на Канада.

Редактор: Цветина Петрова